"Зеків привезли, якщо хтось побіжить назад – замочимо": росіянин розповів про загороджувальні загони

Окупант, який воює в Україні, розповів дружині чи то подружці про великі втрати на фронті та підкріплення з ув'язнених, які прибули у складі приватної військової компанії "Вагнера". Також окупант пожалівся на невідповідність у документах російських військовослужбовців, згідно з якими вони все ще перебувають на навчаннях на території РФ.

Розмову загарбника перехопила українська розвідка, повідомляє ГУР Міноборони.

"Хлопці телефонували у ваш комітет кінчений. Кажуть, нас в Україні немає. Уявляєш? Ми на навчаннях", - каже окупант про невідповідність у документах російських солдатів.

Також загарбник розповів про чималі втрати на фронті.

"Трупів ти теж не дочекались і навряд чи їх відправлять найближчим часом. Мертвих повно", - каже він.

Для поповнення війська, за словами окупанта, до них прислали ув'язнених.

"У нас зеків привезли з тюрми. Ну їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо як загороджувальні загони, бл*дь. Якщо хтось назад побіжить – замочимо. У нас так поставлено. Тобто ми сидимо другими, охороняємо перших. Позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто втекти нереально. Свої пристрелять", - сказав росіянин.

Російських в'язнів кидають на фронт в Україні

ПВК "Вагнера" була заснована 2014 року близьким до Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, який недавно визнав, що створив ПВК після багатьох років заперечення.

"Вагнер" публічно почав вербувати в’язнів із російських в’язниць на початку цього року та відправляв їх до України на передову. Пригожин сам відвідував російські виправні колонії, де вербував в'язнів.

У серпні у розвідці повідомили, що в Україні воюють близько 5 тисяч "вагнерівців". Смертність членів ПВК "Вагнер" на війні становить 90%.

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