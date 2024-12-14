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«Зелена» енергетика дозволить зробити українську енергосистему стійкішою перед російськими атаками

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«Зелена» енергетика дозволить зробити українську енергосистему стійкішою перед російськими атаками

Фото: pixabay.com

Про це написав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в своїй колонці для Всесвітнього економічного форуму.

«Прогрес України у сфері відновлюваної енергетики виділяється на тлі війни та нестабільності. Це не просто слідування глобальному тренду - це рятівне коло для майбутнього країни. У той час, як ми відновлюємо і боремося за нашу енергетичну безпеку, відновлювана енергетика пропонує шлях до більш потужної, стійкої енергетичної системи, менш вразливої до атак», - написав він.

Тімченко розповів, що навіть після втрати 500 МВт вітроенергетичних потужностей через вторгнення Росії у 2014 році ДТЕК подвоїв інвестиції у відновлювану енергетику та інвестував в неї 1,4 млрд євро.

Зокрема, ДТЕК під час повномасштабної війни побудував Тилігульську ВЕС в 100 км. від лінії фронту і в майбутньому компанія планує збільшити потужності цієї електростанції до 500 МВт.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова планує побудувати Полтавську ВЕС потужністю 650 МВт.

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