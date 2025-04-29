Зелена терапія: як висаджування дерев у лікарнях змінює обличчя української медицини

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У рамках цього проєкту об’єднали медичні заклади по всій країні. Ідея полягає у тому, що біля лікарень створюють зелені оази відновлення для пацієнтів, їхніх сімей та медиків.

Впродовж квітня 2025 року висадили понад 800 саджанців на територіях 19 лікарень. Водночас це не просто озеленення, адже значення ініціативи дещо глобальніше. Це — частина стратегії сталого розвитку фармацевтичної компанії Санофі, яка об’єднує турботу про здоров’я людей із захистом довкілля.

Цей проєкт ще раз показує, що бізнес неабияк докладається до підтримки держави та людей у найскладніші часи, адже такі екологічно-соціальні ініціативи є дуже важливими для формування певної стабільності у найбуремніші роки.

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Зелені оази для медичних закладів в умовах війни

На жаль, частина українських територій перебуває у зоні бойових дій, проте проєкт змогли реалізувати там, де можна забезпечити відносну безпеку. Зокрема, і на Чернігівщині, яка значно постраждала на початку вторгнення 2022 року. Ця ініціатива особливо важлива для таких областей, адже це також і частина глобального відновлення після руйнувань. Важливість висадки дерев від Санофі відзначає і Андрій Жиденко, головний лікар Чернігівської обласної лікарні, яка теж долучилась до проєкту.

«Це дуже важливо для нас, ми дуже вдячні за допомогу, тому що в країні дійсно понад три роки війна, тим більше Чернігів, місто, яке постійно перебуває під обстрілами, ми у стані такого стресу постійного. Плюс у нас дуже багато лікується військовослужбовців», — пояснив він.

Під час повномасштабної війни загострились також і екологічні проблеми, так само пацієнти та медики потребують підтримки на всіх рівнях. Тому участь у ініціативі брали не тільки співробітники Санофі, а й медичний персонал лікарень, які стали частиною проєкту.

«У Санофі ми переконані, що здоров’я людини нерозривно пов’язане з станом довкілля. Це розуміння стало ще важливішим в умовах війни, коли Україна переживає важкі часи, а екологічні виклики загострюються», — коментує Світлана Довгич, відповідальна за напрям корпоративної соціальної відповідальності Санофі в Україні.

Компанія також відповідально підійшла до підбору дерев, які висадила біля лікарень. Зокрема, у висаджуванні на території Охматдиту, який теж входив до числа лікарень-партнерів проєкту, допомогала екоактивістка Юлія Рашковська. Юлія підтвердила, що обрані рослини виконують важливу практичну та емоційну функцію.

Квітучі кущі: для візуального та емоційного комфорту. Мовиться про гортензію, магнолію, бузок, терен, спірею, форзицію, чубушник. Це кущі, які цвітуть у різні пори року, додаючи барв і життя до простору.

Їхня основна перевага — привабливий вигляд і здатність створювати приємну атмосферу. Квіти можуть позитивно впливати на настрій, знижувати рівень стресу й сприяти емоційному комфорту людей, які перебувають у лікарні.

Дерева, знайомі з дитинства, клен, платан, липа, горобина, характерні для українського природного середовища. Вони добре адаптовані до наших кліматичних умов, витривалі, не потребують складного догляду й мають довгий термін життя. Окрім цього, вони створюють затінок, формують комфортний мікроклімат і надають території впорядкованого вигляду.

«Завдяки висадці дерев ми не лише покращуємо екологічну ситуацію, а й створюємо атмосферу для психоемоційного відновлення, що важливо для кожного пацієнта й медичного працівника», — додає Юлія.

Подібні ініціативи компанія започаткувала ще до початку повномасштабної війни. Однак саме під час вторгнення там вирішили повернутись до реалізації ініціативи, адже Україна потребує як моральної, так і фізичної підтримки.

Проєкт як продовження гуманітарних зусиль Санофі в Україні

Водночас Санофі працює не тільки в цьому напрямку. Цей екологічний проєкт є частиною ширшої гуманітарної підтримки, у рамках якої надають ліки та вакцини для підтримки медичної системи під час війни.

З початку повномасштабного вторгнення компанія передала на потреби України понад 46 мільйонів щоденних доз ліків та вакцин на суму понад 2 мільярди гривень. Серед наданих препаратів — ліки для лікування діабету, серцево-судинних захворювань, онкології, розсіяного склерозу, вакцини від грипу, дифтерії та правця.

Ініціатива з озеленення лікарень є продовженням цих гуманітарних зусиль, оскільки Санофі не тільки забезпечує медичні заклади необхідними препаратами, але й працює над створенням сприятливого середовища для відновлення та підтримки психічного здоров’я в умовах війни.

Також 2024 року компанія разом з французьким посольством в Україні зібрала 2 мільйони гривень на закупівлю сонячних панелей для Чернігівської лікарні, що постраждала внаслідок воєнних дій.

Ця ініціатива є ще одним яскравим прикладом сталого підходу до відновлення української системи охорони здоров’я, що поєднує гуманітарну допомогу з екологічними та енергозберігальними технологіями. Сонячні панелі дозволять лікарні забезпечити стабільне енергопостачання, що є особливо важливим в умовах обмежень електроенергії, а також сприяють зниженню витрат на енергію та мінімізації екологічного сліду.

Медики підтверджують: зелений простір підтримує здоров’я

Проєкт з висаджування дерев не тільки підкреслює екологічну відповідальність, але й має виражений терапевтичний ефект. Лікарі відзначають позитивний вплив зелених насаджень на загальний стан пацієнтів, відвідувачів та персоналу.

«Озеленення території лікарні — це не лише естетичне покращення, а й важливий крок у створенні комфортного та підтримуючого середовища для пацієнтів, їхніх рідних та медичного персоналу. Наукові дослідження підтверджують, що перебування у зеленому середовищі знижує рівень стресу, покращує емоційний стан і сприяє швидшому одужанню», — розповідає Андрій Жиденко.

За словами лікаря, у часи війни, коли кожен день є випробуванням, таке середовище має особливу цінність, тому що воно допомагає відновлювати не тільки фізичне, але й психологічне здоров’я.

Лікар також нагадав про вислів «краса урятує світ» та сказав, що, мабуть, так воно і є.

«Я вважаю, що це дуже гарна ідея, дуже гарна як вирішення проблем ментального здоров’я пацієнтів та навіть професійного вигорання медичних працівників», — вважає він.

За словами Андрія Жиденка, медичний персонал також сприйняв цю ініціативу дуже позитивно.

«Коли садиш дерево, коли садиш квіти, це дуже позитивно і для колег. Персонал був дуже щасливий, що вони роблять щось добре і гарне», — додав лікар.

В іншій лікарні підкреслюють, що терапевтичний ефект від зелених насаджень відчувається особливо сильно зараз, коли пацієнти та медичний персонал переживають додатковий стрес через обставини війни.

Стратегія сталого розвитку: здоров’я та довкілля нерозривно пов’язані

Санофі давно визнала, що здоров’я людини і стан довкілля мають нерозривний зв’язок, і цей зв’язок далеко не завжди позитивний. За даними ВООЗ, понад 6 мільйонів людей щороку помирають від причин, пов’язаних із забрудненням повітря, а 3,6 мільярда — живуть у районах, надзвичайно чутливих до змін клімату.

Санофі інтегрує принципи сталого розвитку у свою бізнес-стратегію, зосереджуючи увагу на трьох основних напрямах:

доступ до охорони здоров’я,

зменшення впливу на довкілля

підвищення стійкості систем охорони здоров’я.

В рамках цих напрямків компанія прагне досягти нульових викидів вуглецю до 2045 року і активно працює над мінімізацією свого екологічного сліду.

«Наша амбіція — подолати вплив екологічних викликів на здоров’я людей та охорону здоров’я. Ми прагнемо перетворити замкнене коло негативного впливу довкілля на здоров’я на позитивний цикл, де наш бізнес одночасно допомагає покращити справедливий доступ до охорони здоров’я та сприяє покращенню стану навколишнього середовища», — підкреслила представниця компанії.

Зелені ініціативи як важливий крок до відновлення

Проєкт із озеленення українських лікарень є не лише важливим внеском у захист довкілля, але й безпосередньо підтримує здоров’я людей у критичний час. Команда Санофі рада долучатись до таких ініціатив.

«Ми пишаємося тим, що можемо не тільки надавати гуманітарну допомогу та лікарські засоби, але й підтримувати довкілля та здоров’я на місцях, створюючи зелені зони для відновлення», — додають у компанії.

У лікарні Чернігова також зазначили, що висадка терапевтичних садів ще раз показує: Україна відновиться після всіх випробувань та руйнувань.

«Люди дивляться, як ростуть ті ж троянди, які ми посадили, ці дерева, які ми посадили. Це говорить про те, що Україна живе, що вона розквітне і переможе в цій війні», — підсумував Жиденко.