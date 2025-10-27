Зеленський доручив розширити географію далекобійних ударів: подробиці Ставки

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, присвячену стратегії застосування далекобійних ударів по території Росії та посиленню внутрішнього виробництва зброї. Головною темою обговорення стали спроможності для далекобійних санкцій проти Росії. У зустрічі взяли участь виробники озброєння та військові, відповідальні за його застосування.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Ефективність далекобійних ударів та нові цілі

Під час наради проаналізували ефективність далекобійних ударів, завданих за останній період, та досягнуті результати.

«Російська „нафтопереробка“ вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності», — зазначив Зеленський.

Довгострокові контракти для виробників

Для забезпечення стабільності постачання зброї на фронт, Україна активно працює над довгостроковими контрактами з вітчизняними виробниками.

«Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою,» — йдеться у повідомленні.

Захист енергетики та ППО

Окремим блоком розглянули питання протидії російським ударам по критичній інфраструктурі та енергетичних об’єктах. Визначили нові потреби у захисті.

«Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення», — підсумував Зеленський.

