"Зелений коридор" для цивільних: Зеленський провів нараду з очільниками областей та міст

"Зелений коридор" для цивільних: Зеленський провів нараду з очільниками областей та міст

Президент розповів, що новий очільник Одеської адміністрації Максим Марченко, професійний військовий, вже розпочав свою роботу.

Президент Володимир Зеленський розповів, що провів нараду з очільниками областей та міст України.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні опівночі 3 березня.

"Вже працює новий очільник Одеської адміністрації Максим Марченко — військовий професійний. Наші хлопці на місцях працюють над тим, щоб організувати зелений коридор і вивести цивільних, щоб завести ліки. Волноваха, міста Київської, Сумської, Харківської областей, Південь України — це дуже складно. Нам протистоїть терор, але терор програє завдяки нашим героям", — сказав Зеленський.