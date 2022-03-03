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"Зелений коридор" для цивільних: Зеленський провів нараду з очільниками областей та міст

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"Зелений коридор" для цивільних: Зеленський провів нараду з очільниками областей та міст

Президент розповів, що новий очільник Одеської адміністрації Максим Марченко, професійний військовий, вже розпочав свою роботу.

Президент Володимир Зеленський розповів, що провів нараду з очільниками областей та міст України.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні опівночі 3 березня.

"Вже працює новий очільник Одеської адміністрації Максим Марченко — військовий професійний. Наші хлопці на місцях працюють над тим, щоб організувати зелений коридор і вивести цивільних, щоб завести ліки. Волноваха, міста Київської, Сумської, Харківської областей, Південь України — це дуже складно. Нам протистоїть терор, але терор програє завдяки нашим героям", — сказав Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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