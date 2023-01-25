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Зеленський запровадив санкції проти Новинського та представників РПЦ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Зеленський запровадив санкції проти Новинського та представників РПЦ

Фото: Facebook/Вадим Новинський

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Вадима Новинського, митрополита Павла та низки представників РПЦ.

Глава держави запровадив санкції проти прихильника УПЦ МП Вадима Новинського та представників РПЦ.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 24 січня 2023 року «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО здійснюватиме секретар РНБО. Указ набирає чинності від дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала повний список осіб, які потрапили під санкції РНБО: це 10 представників УПЦ МП або тісно пов’язаних з нею. 

Зокрема, санкції запроваджено проти українського екснардепа Вадима Новинського, який за сумісництвом є кліриком УПЦ. Під обмеження потрапив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Петро Лебідь. 

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Дата публікації
Перегляди
1656
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