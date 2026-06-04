Зеленський вперше написав відкритого листа Путіну: що пропонує наш президент

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський написав відкритого листа очільникові РФ Володимиру Путіну.

Лист опубліковано на сайті Офісу президента.

У зверненні Зеленський нагадав, що на початку правління Путіна ставлення в Україні до нього було іншим, однак нині ситуація кардинально змінилася.

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© Офіс президента України

«Коли ви понад 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому», — йдеться у листі.

Президент України також заявив, що повномасштабна війна стала наслідком політичного вибору Кремля.

«Що б ви не говорили про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є вашим особистим вибором — війною без реальної причини», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що за українськими даними, російська армія щомісяця зазнає значних втрат.

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«Вчора я отримав доповідь про втрати вашої армії на фронті в Україні в травні. Це знову понад 30 тисяч убитих і тяжкопоранених росіян», — йдеться у зверненні.

Зеленський також заявив, що Україна продовжує чинити спротив і має підтримку міжнародних партнерів.

«Ми об’єднали багатьох у світі на захист України та проти вас. Ми знайшли зброю і фінанси», — зазначив він.

Окремо президент України наголосив, що війна має бути завершена шляхом переговорів.

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«Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно та гарантувати, що не буде нового розпалення війни», — йдеться у листі.

Зеленський також запропонував організувати зустріч для прямих переговорів за участі міжнародних посередників.

«Я пропоную вам зустріч», — заявив він, зазначивши, що можливими майданчиками можуть стати Швейцарія, Туреччина або країни арабського світу.

Він додав, що до процесу мають бути залучені США та європейські партнери як потенційні гаранти безпеки.

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«Ми вважаємо, що участь Європи потрібна… Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі», — підкреслив президент України.

Зеленський також заявив про готовність України до припинення вогню та обміну полоненими за принципом «усіх на всіх».

Заяви Пуітна про переговори з Україною та Європою

Нагадаємо, президент РФ Володимр Путін 4 червня зробив низку заяв, серед яких повідомив, що готовий до переговорів і навіть може розглянути компроміси.

Водночас російський диктатор вигадав, що його армія захопила всю Луганщину та понад 80% Донеччини і набрехав про масштабні втрати ЗСУ.

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Путін також заявив, що Росія не відмовлялася від діалогу з Європою, але не довіряє посередникам з антиросійською позицією.

Раніше у РФ заговорили про кінець війни без «перемоги».

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