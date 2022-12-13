Зеленська розповіла про своїх подруг у політиці: "Дуже теплі стосунки"

Дружина президента зізналася, що з іншими першими леді вони можуть навіть пропускати якісь формальні початки та одразу починати розмову.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що вважає своїми подругами першу леді Литви Діану Науседу та першу леді США Джилл Байден.

Про це Зеленська розповіла в інтерв’ю ТСН.

"Можу назвати своєю подругою Діану Науседу – першу леді Литви. Можливо, менше ми зустрічалися, але з пані Байден також у нас дуже теплі стосунки. Я не хочу перелічувати переліком, давати список, тому що хтось може образитися. А насправді в мене з багатьма ними дуже теплі стосунки", – зізналася перша леді України.

"Дружба просто починається після якоїсь кількості зустрічей. Тут я вже можу сказати, що ми багато разів зустрічалися, і можемо пропускати якісь формальні початки, дипломатичні або протокольні зустрічі. Можемо одразу переходити до бесіди", – поділилася Зеленська.

Нагадаємо, Зеленська 12 грудня побувала з офіційним з візитом у Парижі, де зустрілася з першої леді Франції Бріжит Макрон у Єлисейському палаці.

Наступного дня українська перша леді зустрілася з президентом країни Еммануелем Макроном та взяла участь у конференції на підтримку України.

Зауважимо, що Олена Зеленська та ще сім українок увійшли до списку BBC 100 жінок з різних країн, які надихали та впливали на світ 2022 року.

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