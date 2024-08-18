Зеленська зізналась, як війна змінила стосунки з чоловіком: "Ненормальне життя для будь-якої людини"

Перша леді Олена Зеленська чесно зізналась, як війна в Україні вплинула на їхні стосунки з чоловіком, президентом Володимиром Зеленським.

З початком повномасштабного російського вторгнення подружжя майже не бачило одне одного. Щоправда, згодом їхні зустрічі почастішали. Олена Зеленська в інтерв'ю Daily Mail говорить, що це ненормально для будь-якої людини – жити в країні, де триває війна, адже постійно доводиться переживати психологічне навантаження та тиск.

Та, як не дивно, російське вторгнення лише зміцнило стосунки першої леді та президента. За словами Зеленської, вони з чоловіком розуміють одне одного, цінують кожну зустріч та стали неабияк близькими.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

"Ми бачимося не так часто, як хотілося б, тому кожна зустріч — це радість. Ми ніколи не втомлюємося одне від одного, ми ніколи не набридаємо одне одному. І це також зміцнює сім'ю. Це ненормальне життя для будь-якої людини — жити в країні, в якій триває війна. Це постійне психологічне навантаження і тиск. Я сподіваюся, коли цей тиск зменшиться завдяки нашій перемозі, ми зможемо залишитися здоровими і у нас все буде добре. Однак зараз я думаю, що ми як ніколи близькі емоційно. І ми дуже добре розуміємо одне одного", - відверто поділилася перша леді.

Олена Зеленська говорить, що їхній шлюб базується не лише на великому коханні, а й повазі. Перша леді неабияк пишається президентом. Під час повномасштабної війни Олена Зеленська вкотре переконалася, що вийшла заміж за правильного чоловіка, коли Володимир Зеленський обрав залишатися в країні та боротися з агресором.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Насправді дуже важливо вміти поважати своїх рідних і близьких. Я впевнена, що любові недостатньо. І я щаслива, що можу поважати свого чоловіка, тому що мені було б дуже складно залишатися з ним, навіть попри величезну любов, якби я не вірила в його чесність. Я повинна бути відвертою, так, я пишаюся ним. Але для мене це не було несподіванкою. Це був ще один доказ того, що я обрала правильну людину", - поділилася перша леді.

Нагадаємо, своє кохання вже віднайшла й 19 річна донька Зеленських. Нещодавно перша леді більш детально розповіла про обранця Олександри, який родом із Маріуполя.

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