Зеленська зізналася, як війна змінила життєві плани її дітей

Теперішнє життя своїх дітей дружина президента не вважає нормальним.

Перша леді України Олена Зеленська зізналася, що війна сильно вплинула на життя її дітей: 19-річна донька Олександра зосереджена на навчанні, але не будує планів на майбутнє, а 11-річний син Кирило мріє стати військовим.

Про це дружина президента Володимира Зеленського розповіла в інтерв'ю фінському виданню Yle.

За словами Олени Зеленської, її діти, як, зрештою, діти усіх українців, втратили важливі роки дитинства та підліткового віку.

Вона каже, що створювати відчуття “нормального життя” їй вдається в рідкісні моменти — наприклад, коли вона допомагає синові з домашнім завданням. Однак, сигнал повітряної тривоги змушує її повертатися до реальності: вони з дітьми ховаються у “звичайному підвалі”.

“Вранці я збираю дітей до школи і ми продовжуємо жити, але тиск війни завжди присутній. Життя не є нормальним”, — зазначає Зеленська.

Дружина президента зауважила, що їй, як матері сумно від того, що донька, повсякденні справи якої пов’язані здебільшого з навчання, не будує планів на майбутнє, а її син має вподобання, не притаманні для мирного часу.

“Син знає всі типи ракет, які Росія запускає по нас. Він також може розрахувати їхню швидкість. Хотілося б, щоб мій син цікавився музикою, мистецтвом, спортом, а не мріяв служити в армії чи авіації”, — зауважила перша леді країни.

Нагадаємо, раніше дружина президента України Олена Зеленська розповіла про бойфренда своєї 19-річної доньки Олександри.

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