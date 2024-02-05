Зеленський анонсував "кроки перезавантаження": про що йдеться

За словами президента, у політиці щодо ветеранів Україні "потрібні сила і свіжа енергія".

Увечері, 5 лютого, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Робочі візити в регіони

Сьогодні президент Зеленський побував з робочим візитом у трьох регіонах: Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Черкащині.

Серед головних питань – зміцнення РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби, посилення ППО. Кілька важливих доручень щодо цього є сьогодні.

У Кропивницькому глава держави провів безпекову нараду щодо ситуації в області.

"Зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію і в інших областях та в критичних галузях нашої економіки. Доручив главі уряду України провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області – щодо всіх питань. Це й забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт урановидобувних, захисту працівників", – зазначив президент.

Він подякував Кропивницькому та області за допомогу в будівництві фортифікацій у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі.

У Черкасах президент взяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Головні питання, звичайно, – про роботу й розвиток у регіоні. Були тут, на засіданні, перша віцепрем’єр-міністр і міністр аграрної політики. Брали участь у Конгресі представники обласного бізнесу. Це зараз один із топових пріоритетів нашої держави – дати максимум можливостей підприємцям працювати заради економічного зростання та створення робочих місць", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що "стійкість економіки і соціальна стійкість України – це елементи нашої державної стійкості у війні".

Підтримка ветеранів

Сьогодні президент Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Шмигалем посилення політики ветеранів.

Президент анонсував кроки перезавантаження, "які подолають наявні проблеми в цій сфері й додадуть упевненості нашим людям".

"Кроки перезавантаження – і не тільки в цьому напрямі. За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе", – підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 лютого, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку.

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