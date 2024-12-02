Зеленський анонсував нові кадрові перестановки у війську: що відомо

Це не останні перестановки, вони ще будуть, оскільки треба рухатися швидше, пояснив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові ротації в Силах оборони та Генеральному штабі. Це необхідно для того, щоб "рухатися швидше".

Про це Зеленський заявив під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

"Нещодавно я представляв План стійкості передусім усередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наші військові є одним із головних пріоритетів єдності й інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи, конкретні рішення", – зазначив президент.

За словами Зеленського, ці рішення ухвалюють "конкретні люди".

"Це не останні перестановки, вони ще будуть, тому що треба рухатися швидше", – сказав він.

Кадрові перестановки у ЗСУ

Нагадаємо, Володимир Зеленський ухвалив важливі кадрові рішення щодо армійського командування. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником Головнокомандувача Збройних сил призначений Олег Апостол.

Також Зеленський призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Він – командир 93-ї бригади "Холодний Яр".

Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ - що відомо

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