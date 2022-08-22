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Зеленський анонсував нову систему ветеранської політики в Україні: подробиці

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11к
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Зеленський анонсував нову систему ветеранської політики в Україні: подробиці

Фото: pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни у державній політиці щодо ветеранської спільноти.

Він наголосив, що держава створить таку систему ветеранської політики, яка дасть можливість військовим переходити до цивільного життя. 

Про це 22 серпня під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Ветерани війни за незалежність України стали однією з найвагоміших і найповажніших груп у нашому суспільстві. Зі своєю специфікою, зі своїми потребами, зі своїми очікуваннями, на які потрібно реагувати, щоб ветерани могли зробити свій внесок не лише в захист нашої держави на передовій, а й у повоєнний розвиток України. І реагувати має не лише держава, а й бізнес, що дуже важливо, роботодавці, освіта", - наголосив президент.

Зеленський пояснив, що в Україні планують створити нову систему ветеранської політики, послуг і сервісів для ветеранів, можливостей їхнього переходу від військової справи до цивільного життя, яка буде на одному рівні з найсильнішими аналогічними системами у світі.

"Але наша мета в тому, щоб український досвід ветеранської політики став із часом новим прикладом для наслідування іншими у світі", - наголосив президент. 

Нагадаємо, Зеленський розповів, скільки ракет випустила по Україні Росія за пів року повномасштабної війни.

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