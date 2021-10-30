Зеленський анонсував реставрацію Одеського національного художнього музею

Указом президента йому надано статус національного.

Одеський національний художній музей буде відреставровано за програмою "Велике будівництво".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в Одесу і відвідин музею.

Він оглянув колекцію художніх робіт, у тому числі – авторства Олександра Ройтбурда, який був директором музею у 2018-2021 роках. Нещодавно своїм указом Володимир Зеленський надав музею статус національного, запропонувавши також присвоїти ім’я Олександра Ройтбурда.

"Завдяки енергії й таланту Олександра Ройтбурда, який залишив тут частинку своєї душі, музей набув зовсім іншого значення не лише для Одеси, а й для всієї України. Це місце стає своєрідним магнітом для поціновувачів мистецтва зі всього світу", – зазначив Володимир Зеленський.

За ці роки музей розвивався, збільшував кількість відвідувачів і розширював експозицію. За минулий рік Одеський художній музей відвідали 30 тисяч гостей, а колекція нараховувала понад 9,7 тисяч предметів мистецтва. Музей також став місцем проведення публічних заходів і центом розвитку української культури.

Президент наголосив на тому, що держава допоможе відреставрувати приміщення музею, які розташовані у колишньому палаці Потоцьких, збудованому в першій половині XIX століття.

"Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання", – підкреслив Володимир Зеленський.

Роботи в межах президентської програми "Велике будівництво" стартують вже цього року. Зокрема, відремонтують перекриття, стіни, підлогу та стелю, зроблять тепло- і звукоізоляцію, відремонтують фасади, оновлять освітлення і зроблять всі простори інклюзивними. Завершення повного циклу реставрації заплановано на 2025 рік.

Нагадаємо, цього року президент Володимир Зеленський ініціював розширення програми "Велике будівництво", яке охопить також відновлення об’єктів культурної спадщини. В рамках "Великої реставрації" протягом трьох років планують відновити 150 музеїв, палаців і фортець.

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