Зеленський анонсував створення "культурного Рамштайну": деталі ініціативи

Президент України Володимир Зеленський анонсував нову ініціативу – "культурний Рамштайн", який покликаний сприяти розвитку української культури на міжнародній арені.

Про це глава держави сказав під час виступу у ВРУ.

"Загалом будемо додавати політиці Української держави щодо культури таких спільних сил. Потрібні партнерства. Як в Україні, так і на міжнародному рівні. Ми реалізуємо формат "культурного Рамштайну" для України. Пан міністр Микола Точицький представить деталі", - заявив Президент.

Зеленський акцентував на необхідності запровадження чітко структурованого календаря культурних заходів.

"Україні потрібен буквально календар заходів для української культури – в усіх регіонах світу, на весь рік, щоб ми могли на рівні держави цілеспрямовано та системно підтримувати український контент, український культурний продукт", - зазначив Глава держави.

Він додав, що Україні необхідна активна культурна дипломатія, що сприятиме просуванню українських наративів через мистецькі проєкти за кордоном.

"Нам потрібна культурна дипломатія – активне просування наших українських наративів через культурні та мистецькі проєкти за кордоном. І найочевидніше. Цілеспрямоване, системне створення нашого, українського контенту. Такого контенту, який здатен повністю замістити російський контент. Це інвестиції у створення українського культурного продукту для різних соціальних груп та вікових категорій. Передусім для дітей. І це питання – і про стійкість, і про безпеку. Ми повинні переграти Росію і в цьому", - заявив Президент.

Нагадаємо, в Україні запрацює ще одне міністерство. Президент України Володимир Зеленський пояснив, за що воно відповідатиме.

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