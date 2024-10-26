Зеленський анонсував важливі сигнали підтримки для примусу Росії до завершення війни

Президент підкреслив, що кожна доба війни засвідчує, що в Москві налаштовані на продовження агресії.

Наступного тижня відбуватиметься активна робота із партнерами України заради підтримки воїнів на фронті та примусу Росії до завершення війни.

Про це говорив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні в суботу, 26 жовтня.

“Ми готуємо важливі сигнали підтримки”, - заявив він.

За словами Зеленського, відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України спонукає Путіна вкладатися в терор.

“Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні”, - зазначив він.

Президент наголосив, що необхідні для цього кроки були озвучені партнерам України в Плані перемоги.

“Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. Це буде справедливо. І час, який спливає, поки рішень немає, – це, на жаль, постійні російські удари, постійні втрати наших життів”, - сказав Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що кожна доба війни засвідчує, що в Москві налаштовані на продовження агресії.

“Більше нічого вони там не хочуть. Саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво і саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї”, - зазначив український лідер.

Наслідки російського терору

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні тривав розбір завалів у Дніпрі після російського удару, внаслідок якого понад 20 людей були поранені, а пʼятеро, серед яких дитина, загинули.

У Києві від наслідків удару «шахедів» загинула 14-річна дівчина.

Сьогодні ж було завдано удару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого постраждали четверо працівників поліції.

Обстріли були на Сумщині, Харківщині, під ударами Донеччина, на півдні нашої держави: Одеса, Запоріжжя, Херсонщина.

Момент ракетного удару по лікарні у Дніпрі потрапив на камери відеоспостереження у медзакладі

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 25 жовтня, під час ворожої атаки ударних дронів у Києві пролунали вибухи. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Солом'янському районі столиці.

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