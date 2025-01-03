Зеленський анонсував важливі зустрічі та перемовини наступного тижня: що відомо

Володимир Зеленський наголосив, що вже тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі зустрічі та перемовини наступного тижня.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні до українців 3 січня.

"Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений", – повідомив він.

Зеленський наголосив, що вже тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.

"Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ. Але, на жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих", – сказав президент.

Окрім цього, за словами глави держави, щоденно – удари російськими керованими авіабомбами.

"Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від "петріотів" до мобільних вогневих груп. Потрібно постійно поповнювати запас протиракет для ППО. Потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп. Я вдячний усім партнерам, які допомагають", – резюмував він.

Раніше Зеленський назвав умову швидкого завершення “гарячої стадії” війни. Він вважає, що все може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний у своїй позиції, яка збігатиметься з позицією європейських партнерів.