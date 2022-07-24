Зеленський анонсував важливий тиждень "на фронті, в дипломатії і в економіці": звернення президента

Президент наголосив, що українці ніколи не віддадуть своєї незалежності.

Завтра, 25 липня, для України починається важливий тиждень. Зокрема, 28 липня вперше відзначиметься День Української Державності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері 24 липня.

Глава держави наголосив, що попри усі незгоди війни українці все одно відзначатимуть це свято.

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"Завтра починається важливий тиждень – символічний. Тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня. Вперше. Відзначимо в час такої жорстокої війни – на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати", – переконаний Зеленський.

Президент пояснив, що День Української Державності буде утверджувати зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Він наголосив, що українці мають понад тисячу років державотворчого досвіду, культури та самобутності.

"Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей у боях, навіть просто в розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, але сотні років тому. Можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя, і найголовніше – ставлення до України й до ворога", – каже Зеленський.

Глава держави певен: українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і не зламаються.

"Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії й абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати нас. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності. І не зламаються зсередини, як це бувало не раз. Не цього разу!", – каже президент.

Він закликав українців берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу, адже це найважливіше національне завдання, яке наш народ обов'язково виконає.

"А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу.

Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався б. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде. Це ознака віри в Україну – не тільки нашої власної віри", – зазначає глава держави.

Зеленський звернув увагу що навіть окупанти визнають: Україна переможе. Це можна почути в їхніх розмовах, у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв’язуються з ними.

Президент закликав співвітчизників "не розслаблятися", а, як і в попередні пʼять місяців війни, робити все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки.

"Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії і в економіці", - підсумував президент.