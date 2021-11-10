Зеленський анонсував "Велике будівництво" на залізниці: нові поїзди, City Express і ринок на 107 млрд грн

Зеленський анонсував "Велике будівництво" на залізниці: нові поїзди, City Express і ринок на 107 млрд грн

Відновлена співпраця з вітчизняним виробником вагонів – Крюківським заводом.

Національна програма "Велике будівництво" прийшла на залізницю, яка буде трансформована, відремонтована і отримає новий парк вагонів для пасажирських і вантажних перевезень.

Про це на форумі "Велике будівництво: нова залізниця" заявив президент Володимир Зеленський.

"Стартує наступний, дуже важливий напрямок – нова українська залізниця. Роками залізницю руйнувала "корозія": це поганий менеджмент і корупція. Як іржа, її вкрили непрозорість і неефективність. Через ці "не" вона стала відповідно недешева, незручна й навіть небезпечна", - сказав голова держави.

За його словами, перші позитивні зміни вже є: влітку цього року держава повернула контроль над Укрзалізницею. Вперше за 12 місяців УЗ вийшла на прибутковість, а зміна застарілої системи тарифів на вантажні перевезення принесла 2 млрд гривень цього року. УЗ почала закуповувати електроенергію напряму в державного постачальника, заощаджуючи 4 млрд гривень.

Відновлена співпраця з вітчизняним виробником вагонів – Крюківським заводом, завдяки чому почалось оновлення рухомого складу Укрзалізниці. До кінця року компанія отримає 3 нових дизельних поїзда.

"Також цьогоріч Укрзалізниця отримає 20 нових спальних вагонів – перші з анонсованої сотні. У планах за 2 наступних роки побудувати ще 500 таких. Це сучасні українські купейні вагони, за які справді не соромно", – підкреслив президент.

Він заявив, що наступного року на маршрути вийдуть перші електропотяги City Express у Києві, Харкові та Дніпрі. А до 2028 року буде оновлено парк вантажних вагонів, що створить робочі місця та сформує новий ринок обсягом у 107 млрд гривень.

За словами заступника керівника Офісу президента і координатора "Великого будівництва" Кирила Тимошенка, за президентською програмою також електрифікують 500 км колій до 2024 року для швидкого залізничного сполучення зі всіма обласними центрами; запустять високошвидкісний пасажирський маршрут Київ – Варшава; придбають 130 вантажних електропотягів французької Alstom.

"Два роки в Україні триває "Велике будівництво" на дорогах. І абсолютно логічно, що у свій час воно мало прийти на Укрзалізницю", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, цього року за програмою президента "Велике будівництво" буде оновлено 6 500 км автодоріг і 245 мостів.

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