Вступ до ЄС: Зеленський анонсував відкриття першого кластера перемовин у 2025 році

Вже сформовано необхідну архітектуру для переговорного процесу з ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший кластер переговорів про вступ до Європейського Союзу розпочнеться на початку наступного року, а процедура скринінгу українського законодавства наближається до завершення.

Під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді Зеленський зазначив, що Україна досягла найвищого рівня близькості з ЄС та НАТО за всю історію незалежності.

Він підкреслив, що вже сформовано необхідну архітектуру для переговорного процесу з ЄС.

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"Ми маємо рухатись швидше, рухатись динамічно уперед і вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 2025 року ми готуємося відкрити перемовини щодо першого кластеру… Другий та всі інші кластери – без зволікань", – підкреслив Президент.

Зеленський наголосив, що Україна прагне стати "найшвидшою" країною у процесі вступу до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Європейський Союз офіційно оголосив про початок переговорів щодо вступу України та Молдови. У своїй осінній доповіді про розширення Єврокомісія заявила, що перші переговорні кластери з Україною можуть бути відкриті вже наступного року.

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