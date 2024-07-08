Зеленський анонсував відповідь Кремлю за масований ракетний удар по Україні

За його словами, “виродки з Кремля” демонструють цинізм, коли заявляють, що удар по лікарні “Охматдит” був зроблений внаслідок роботи української ППО.

Українські військові дадуть відповідь Росії за її ранковий масований ракетний удар по Україні 8 липня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Варшаві з робочим візитом.

За його словами, наша держава відновить все, по чому сьогодні бив російський окупант. Водночас РФ отримає за свої дії відповідь від Збройних сил України.

“Я вдячний усім українцям, які почали викладати відео, де видно, конкретно видно прямий ракетний удар, яким було поранено й вбито багато людей в Україні сьогодні. Безперечно, все, що знищили ці терористи, ми відновимо. Безперечно, ми відповімо цим нелюдам з Росії”, - заявив Зеленський.

За його словами, “виродки з Кремля” демонструють цинізм, коли заявляють, що удар по лікарні “Охматдит” був зроблений внаслідок роботи української ППО. Проте на кадрах з Мережі точно видно, як російська ракета цілеспрямовано летіла в дитячу клініку.

Нагадаємо, що в лікарні "Охматдит" "у дітей був останній шанс на порятунок. Тут вони отримували діалізні процедури".

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