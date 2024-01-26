Зеленський анонсував Всеукраїнську економічну платформу: яке її призначення

Уряд разом з Офісом президента, обласними державними адміністраціями та експертами має організувати роботу нового майданчика для комунікації влади та бізнесу.

У п’ятницю, 26 січня, в Україні розпочалося заснування нового механізму комунікації державної влади з підприємцями — Всеукраїнської економічної платформи.

Про це у своєму традиційному вечірньому звернення говорив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на цьому майданчику буде представлено і малий бізнес, і середній, і великий, і різні регіони нашої держави, й інвестори, і релоковані підприємства.

“Зроблено в Україні” – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі”, - повідомив Зеленський.

Президент повідомив, що уряд разом з Офісом президента, обласними державними адміністраціями та експертами має організувати роботу платформи.

“Головне завдання – щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями – тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями”, - зазначив він.

У цьому контексті Володимир Зеленський наголосив на потребі більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, "білої" економіки для України.

“Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. І щойно підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту”, - сказав він.

Про що йшлося на нараді у президента

Також президент Зеленський повідомив про проведену сьогодні нараду щодо фінансової ситуації, роботи податкової та податкових надходжень.

“Звіт за минулий рік, пріоритети в цьому році. Головне для держави й усього нашого суспільства – щоб у кожного з українських підприємців були можливості для більш активної економічної роботи. А отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки. Держава, державні інституції, кожен із посадовців зобов’язані робити все можливе, щоб сприяти легальному, “білому” бізнесу”, - наголосив він.

Український лідер висловив вдячність підприємцям, які залишаються в державі, зберігають свої підприємства та робочі місця.

“Достойні робочі місця в Україні, робота кожного підприємства, яке залишається в легальному полі, – це одна з ключових основ української сили”, - підсумував він.

Нагадаємо, після арешту засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи віцепрем'єр-міністри Юлія Свириденко і Михайло Федоров разом із головою ВР Русланом Стефанчуком організували зустріч із українськими підприємцями.

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