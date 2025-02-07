Зеленський анонсував залучення до армії юнаків віком 18-24 років

Для молодих людей буде передбачено багато переваг, зокрема високе грошове забезпечення.

В Україні готується проєкт, який передбачає залучення до війська військовозобов'язаних віком від 18 до 24 років. Йдеться про контрактну службу, а не мобілізацію.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

“Бойові бригади, досвідчені, спільно з Міністерством оборони відпрацьовували варіант контракту для молоді від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися [до війська], це не мобілізація”, - наголосив він.

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За його словами, для молодих людей, які погодяться на такий контракт, буде передбачено багато переваг, зокрема високе грошове забезпечення.

“Це буде річний контракт”, - уточнив президент.

Подробиці цього проєкту Володимир Зеленський пообіцяв повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомляли, що Україна готує реформу з вербування до армії молодих чоловіків віком від 18 до 25 років.

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