Зеленський анонсував запровадження "чекапів" здоров'я для українців: що це означає

Для деяких категорій громадян повні медичні обстеження будуть щороку.

В Україні проводитимуть повні медичні обстеження щодва роки для громадян, які старші 55 років.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Здорова Україна" 22 червня.

Так, у межах нової програми "Здорова Україна", для дорослого населення запровадять програму, яка має знизити кількість передчасних смертей. Адже 85% передчасних летальних випадків спричиняє онкологія та хвороби кровообігу.

"Для осіб старших 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження щодва роки. А для деяких категорій - щороку. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи значно менше коштів", - повідомив Зеленський.

Крім того, в Україні розробляють безкоштовну і зручну спортивну інфраструктуру. Активні парки і спортивні майданчики планують оснастити у всіх областях. На них будуть віртуально допомагати тренуватися зірки спорту, кіно і телебачення.

Нагадаємо, в Україні запрацювала "Програма медичних гарантій-2021". Українці зможуть безкоштовно скористатися медичними послугами за наявності декларації з сімейним лікарем або електронного направлення. Утім, до деяких фахівців можна звернутися без направлення і це буде також безкоштовно.

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