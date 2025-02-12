Зеленський анонсував зниження цін на ліки – наскільки впаде вартість

За словами президента, зниження цін на ліки – персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров'я.
Президент Володимир Зеленський анонсував зниження цін на найпопулярніші ліки на 30%.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 12 лютого.
"Те, що потрібно для людей – є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей", – повідомив він.
Президент запевнив, що уряд представить суспільству всі деталі й заявив, що "зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців".
"Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров'я", – підсумував він.
Раніше президент Зеленський оголосив про важливе рішення РНБО щодо санкцій. Порошенко підтвердив, що санкції запровадили проти нього.
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