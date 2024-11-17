Зеленський анонсує новий "план стійкості" на наступному тижні: деталі від The Times

На наступному тижні президент України Володимир Зеленський представить "план стійкості" для українського народу.

За інформацією видання The Times, десятипунктовий план має на меті зміцнити моральний дух українців, похитнутий після виборчої перемоги Дональда Трампа, а також запевнити громадськість в здатності країни захистити себе, навіть якщо американська допомога буде зменшена або припинена.

"Це не план перемоги, презентований зовнішньому партнеру, а план, презентований нашому суспільству – йдеться про мобілізацію нашої економіки та суспільних настроїв", – пояснив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

План передбачає визначення пріоритетних напрямків інвестицій у промисловість та розробку стратегії ефективної роботи енергетичного сектора під час зимового періоду, враховуючи російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

"З огляду на психоемоційний стан країни ми повинні чітко показати, як ми будемо розставляти пріоритети в інвестиціях у промисловість, як буде функціонувати енергетичний сектор, як ми будемо повідомляти про мобілізацію армії, зміцнювати фізичну оборону - усі найболючіші питання, пов'язані зі стійкістю країни", – зауважив Подоляк.

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Одним з ключових пунктів урядового "плану стійкості" є збільшення внутрішнього виробництва озброєнь, спрямоване на зменшення залежності України від імпорту зброї з Заходу в довгостроковій перспективі. Крім того, план передбачає розбудову динамічної протиракетної оборони та облаштування надійних укриттів у кожному населеному пункті, що покликано забезпечити кращий захист цивільного населення.

"Ще один аспект плану буде пов'язаний з культурною спадщиною: Київ намагається звернутися до численної діаспори біженців в Україні в надії, що багато хто з них повернеться", – пише Times.

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Також у плані стійкості України окремий акцент робиться на природні ресурси країни. Рекомендується дозволити американським компаніям розробляти літієві родовища України, що визначено як стратегічно важливі для розвитку технологій у США. Експертна аналітика, додана до плану, вказує на ризики втрати можливості експорту українських природних ресурсів на Захід та підкреслює їх значущість для енергетичної незалежності та технологічного розвитку.

Нагадаємо, що за словами президента Володимира Зеленського, між ним та наступним президентом США Дональдом Трампом склалася конструктивна взаємодія. Зокрема, українська сторона мала можливість викласти аргументи щодо свого бачення досягнення миру.

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