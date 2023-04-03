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Зеленський цього тижня відвідає Польщу: коли і що відомо про візит

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський цього тижня відвідає Польщу: коли і що відомо про візит

За програмою візиту Зеленський планує зустріч із поляками та українцями у Варшаві.

Український президент Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, приїде з офіційним візитом до Польщі.

Про це повідомили у канцелярії президента Польщі Анджея Дуди.

"У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України (Володимира Зеленського - ред.) до Польщі. Президент у середу вдень у Королівському замку зустрінеться з поляками та українцями, які проживають у нас", - йдеться у повідомленні, до якого прикріпили фото Зеленського та Дуди.

Українська сторона ще не прокоментувала інформацію про майбутній візит президента до Польщі.

Наразі більше деталей немає.

Нагадаємо, наприкінці березня заступник міністра закордонних справ Павло Яблонський в ефірі Radio Wnet повідомив, президент України Володимир Зеленський може невдовзіт відвідати Варшаву. Терміни візиту не називав.

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