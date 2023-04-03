Зеленський цього тижня відвідає Польщу: коли і що відомо про візит

За програмою візиту Зеленський планує зустріч із поляками та українцями у Варшаві.

Український президент Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, приїде з офіційним візитом до Польщі.

Про це повідомили у канцелярії президента Польщі Анджея Дуди.

"У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України (Володимира Зеленського - ред.) до Польщі. Президент у середу вдень у Королівському замку зустрінеться з поляками та українцями, які проживають у нас", - йдеться у повідомленні, до якого прикріпили фото Зеленського та Дуди.

W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023

Українська сторона ще не прокоментувала інформацію про майбутній візит президента до Польщі.

Наразі більше деталей немає.

Нагадаємо, наприкінці березня заступник міністра закордонних справ Павло Яблонський в ефірі Radio Wnet повідомив, президент України Володимир Зеленський може невдовзіт відвідати Варшаву. Терміни візиту не називав.

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