Зеленський дав ім'я корвету, який Туреччина виготовила для українського флоту: фото

У п’ятницю, 8 березня, президент Володимир Зеленський дав ім'я новому корвету, який виготовила Туреччина для України.

Про це стало відомо з указу № 150/2024, опублікованого на офіційній сторінці очільника держави.

Відповідно до указу президента корвет класу "Ada" ВМС ЗСУ отримав назву “Гетьман Іван Виговський”.

У документі зазначено, що таку назву корвет отримав з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

Це вже другий корвет класу "Ada", який збудували в Туреччині для Військово-морських сил ЗСУ. У серпні 2022 року указом президента Зеленського першому такому судну було присвоєно ім’я “Гетьман Іван Мазепа”.

Під час візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський відвідав верфі у Стамбулі, де будують корвети для українських Військово-Морських сил.

Очільник держави ознайомився зі ступенем готовності та оснащенням корвета “Гетьман Іван Мазепа” та перебігом будівництва другого корвета класу “Ada”, якому присвоїв ім’я “Гетьман Іван Виговський”.

Другий корвет класу "Ada" ВМС ЗСУ "Гетьман Іван Виговський" на верфі у Стамбулі / Фото: ТСН

Корвет класу "Ada" ВМС ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" / Фото: ТСН

Зеленський висловив подяку за партнерство президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Президент Зеленський дав ім’я другому корвету ВМС ЗСУ, який будують в Туреччині

Контракт на будівництво двох корветів класу "Ada" Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями ще в грудні 2020 року.

Що відомо про корвети класу "Ada"

Корвети цього класу мають повну водотоннажність понад 2400 тонн. Максимальна швидкість – 29 вузлів (близько 54 км/год), а дальність плавання – 3500 морських миль (майже 6,5 тисячі км).

Екіпаж судна – 106 осіб. На корветах встановлено вісім протикорабельних ракет Гарпун (для України корвети будують з урахуванням можливості переозброєння, це можуть бути інші ракети), торпедні апарати для 324 мм Mk.32 або Mk.46, система захисту від торпед, артилерійська установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а також зенітно-ракетне озброєння у вигляді RIM 116 ПУ Mk 49 RAM.

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Корвети “Ada” оснащені сучасною системою бойового керування, навігацією, гідролокатором та системою РЕБ. На таких кораблях є ангар для вертольота чи безпілотних комплексів. Також передбачено палубний майданчик для вильоту та посадки літальних апаратів.

Нагадаємо, військовий флот України за чисельністю та технічною складовою значно поступається флоту РФ, однак російські кораблі більше не панують у Чорному морі.

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