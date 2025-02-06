Зеленський дізнався про Волинську трагедію тільки коли став президентом – Дуда

За словами Дуди, Зеленський нібито розповів йому, що в його школі в Кривому Розі про це нічого не розповідали.

Президент Польщі Анджей Дуда стверджує, що його український колега Володимир Зеленський дізнався про події Волинської трагедії 1943 року лише коли став президентом.

Про це Дуда розповів в інтерв’ю для Kanal Zero, передають польські ЗМІ Dorzeczy і Wiadomosci.

Анджей Дуда зазначив, що простої відповіді на питання про волинське питання немає. Польський президент розповів, що порушував питання Волинської трагедії як із колишнім президентом України Петром Порошенком, так і з чинним — Володимиром Зеленським. З першим, мовляв, ці розмови "не принесли жодних результатів, окрім кивання головою та обіцянок".

Він сказав, що президент України Володимир Зеленський дізнався про Волинську трагедію лише тоді, коли став президентом.

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"Володимир Зеленський запитав мене, як давно я знав про "волинську різанину" (саме так у Польщі називають Волинську трагедію – Ред.). Я відповів, що в комуністичній Польщі про це офіційно в школі не йшлося. Я знав цю тему з підпільних матеріалів, які мій батько привозив додому, з підпільних книг, із Заходу та Америки. Він сказав: "Анджей, я навчався в Радянському Союзі, в Кривому Розі. Там, звідки я родом, ми на цю тему взагалі не говорили, у школі про це нічого не було", – сказав Дуда.

Також Дуда цинічно заявив, що нібито українці не хочуть визнавати, що їхні предки чинили геноцид.

"Я вважаю, що одна з фундаментальних проблем полягає в тому, що ніхто не хоче сказати «так, мій дід і мій батько або мій дід і мій прадід вчинили геноцид. Ми перебуваємо в стосунках з нацією, яка вбивала", – сказав Дуда.

Чому Польща упереджено розглядає події на Волині 1943 року

Трагічний конфлікт на Волині 1943 року, до розпалювання якого зокрема можуть бути причетні радянські диверсанти, польські історики і політики розглядають окремо від решти подій Другої світової і передвоєнного періоду.

Зокрема, говорячи про визнання провини українцями, Польща не згадує про польсько-українську війну 1918-19 років, передвоєнну пацифікацію українців, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941-1944 років.

Напади продовжувалися і в 1945 році, доки українське місцеве населення Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини не було депортоване до УРСР, а та невелика кількість українців, що залишилися – депортовані у західні регіони Польщі 1947 року в ході операції "Вісла".

На думку низки українських істориків, напади на польські селища здійснювали і спецпідрозділи НКВС, одягнені як бійці УПА.

Нагадаємо, що 2023 року Сейм Польщі схвалив скандальну резолюцію про Волинську трагедію, в якій вимагав визнання провини українцями і називав територію західної України "Східними Кресами".

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