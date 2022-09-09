Зеленський домовився про ліквідацію черг на кордоні з Польщею та зменшення вартості поштових відправлень

На зустрічі з польським прем’єр-міністром український президент обговорив спрощення процедур на кордоні і пообіцяв підтримку в енергетичній галузі.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у п’ятницю, 9 вересня, говорив про необхідність прибрати бар’єри, які заважають співпраці громадян та компаній сусідніх держав.

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, Україна та Польща повинні прибрати бар’єри, які досі заважають громадянам і компаніям, щоб народи, які разом захищають європейську свободу, були максимально близькими.

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“Відомо, що на українсько-польському кордоні є певні складнощі, є черги. Обговорив сьогодні це з польським прем’єр-міністром – маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику”, - зауважив Зеленський.

Президент додав, що технічні деталі буде обговорювати з польським прем’єром його український колега Денис Шмигаль.

Окрім того, очільник держави обговорив з Матеушем Моравецьким питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу.

“Я звернувся до пана прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для всіх, хто зараз потребує особливої підтримки”, - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив про прохання уряду Польщя щодо допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики.

“Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам із першого дня, ми завжди допоможемо”, - пообіцяв Зеленський.

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