Зеленський домовився про невідкладну підготовку угоди про безпеку з іще однією країною

Український президент у розмові з прем'єр-міністром Польщі наголосив на історичному партнерстві двох країн.

У четвер, 16 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, домовившись про невідкладну підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це він написав у мережі X.

"Доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", – йдеться у дописі українського лідера.

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Під час розмови з Туском Зеленський обговорив ситуацію в Харківській області, де російські сили почали новий наступ, та потреби України в протиповітряній обороні "для захисту Харкова та інших регіонів".

Також український президент обговорив із польським прем'єром загрозу, яку Росія становить для газової інфраструктури на заході України та шляхи протидії їй.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не має можливості передати Україні систему Patriot, оскільки його країна сама тільки починає отримувати замовлені декілька років тому зенітно-ракетні комплекси.

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