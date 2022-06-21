Зеленський домовився з Орбаном розвивати співпрацю в енергетиці та запросив його до України

Зеленський домовився з Орбаном розвивати співпрацю в енергетиці та запросив його до України

Президент також подякував Віктору Орбану за підтримку статусу кандидата ЄС.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

Сторони домовились розвивати співпрацю в енергетичній сфері. Володимир Зеленський також запросив Віктора Обрана приїхати до України.

"Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Данілов розповів за, що Україна має бути вдячна Угорщині.

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