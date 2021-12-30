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Зеленський доручив Кабміну збільшити мінімальну зарплату для військових: якою вона буде

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Зеленський доручив Кабміну збільшити мінімальну зарплату для військових: якою вона буде

УНІАН

Уряд до 30 червня 2022 року повинен розробити законопроєкт, який удосконалить виплати військовим.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних сил України". Відповідно до нього мінімальні зарплати для військових повинні зрости до 13 тис. грн. 

Про це повідомили в Офісі президента. 

"Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (13 тис. грн, оскільки станом на грудень 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн - ред)", - йдеться у повідомленні. 

Як додали в Офісі президента, уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який повинен удосконалити систему грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав. 

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