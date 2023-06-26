Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів – указ

Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.

Президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.

Про це йдеться в указі №353.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення", - йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.

Напередодні РНБО визнала незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів у містах Київ, Запоріжжя, Херсон, Чернігів, Харків, Миколаїв, Одеса, Суми, Дніпро, Конотоп, Біла Церква, а також у Запорізькій та Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області та Конотопському районі Сумської області.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва облаштовують укриття з автоматизованою системою доступу.

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