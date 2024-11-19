Зеленський доручив розширити функціонал додатка "Армія+" на всі Сили оборони

Зокрема, це стосуватиметься Національної гвардії.
Президент України Володимир Зеленський доручив військовому командуванню розширити функціонал додатка "Армія+" для всіх Сил оборони та безпеки країни, зокрема Національної гвардії.
Про це глава держави сказав під час виступу у ВРУ.
"Готується в Силах оборони також нове: кадрове просування без прив'язки звань до посад. Це приклад того, що цифровізація в усіх сферах нашого державного життя є дійсно дієвим інструментом не просто спрощення процесів і подолання бюрократії, а й об’єднання людей, побудови довіри між державою і нашим українським суспільством", - зазначив Президент.
За словами Глави держави, передусім це стосуватиметься переведень людей та зміни підходів до управління людьми.
"Я доручив командування Сил оборони і безпеки України опрацювати поширення функціоналу Армія+ на всі Сили оборони і безпеки, зокрема Національну гвардію", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський зробив різку заяву про те, що буде зі світлом в Україні.
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