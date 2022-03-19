Зеленський доручив урядовцям допомогти українцям, які виїхали від війни за кордон

Зеленський доручив урядовцям допомогти українцям, які виїхали від війни за кордон

Урядовці спільно з Міжнародним Червоним Хрестом мають забезпечити допомогу українцям, які опинилися за кордоном після 24 лютого.

В Україні створили координаційний штаб, який регулюватиме всі питання, повʼязані з доставкою гуманітарної допомоги.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 19 березня.

За його словами, 18 березня відбулася нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну, передусім для допомоги внутрішнім переселенцям.

Крім того, Зеленський доручив урядовцям спільно з Червоним Хрестом забезпечити допомогу українцям, які опинилися за кордоном після 24 лютого й потребують підтримки нашої держави та міжнародних організацій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський доручив урядові розробити комплексну програму підтримки українців, які залишили свої домівки через бойові дії.

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