Зеленський доручив урядовцям надати звіт щодо програм, фінансування яких призупинили США

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті.

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям надати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені.

Про це 28 січня президент повідомив під час вечірнього звернення.

Зеленський нагадав, що йдеться про гуманітарні програми.

"Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті. Майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів", – сказав він.

За словами Зеленського, будуть визначені критичні проєкти, ті, що потребують рішень уже зараз.

"Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер – від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови", – додав він.

Зеленський зазначив, що урядовці представлять йому все: як те, що є пріоритетним, так і те, що стосується українських дітей передусім, українських ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури.

"Пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо", – сказав президент.

Нагадаємо, фінансування від USAID прокоментувала і заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук. Вона розповіла, як діятимуть найближчим часом.

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