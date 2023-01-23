Зеленський доручив військовому командуванню створити резерв особового складу: для чого це потрібно

Президент пояснив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів.

Президент Володимир Зеленський доручив військовому командуванню України створити резервний особовий склад.

Про це глава держави сказав під час зустрічі зі студентами Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

За його словами, військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

"Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів. Однак запевнив, Ставка Верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.