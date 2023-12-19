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Зеленський гостро відреагував на "сигнали щодо часткової участі" України у НАТО

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський гостро відреагував на "сигнали щодо часткової участі" України у НАТО

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Зеленський наголосив, що "НАТО для України найпотужніший варіант".

Володимир Зеленський вважає, що будь-які сигнали від партнерів про ймовірний "частковий" вступ України до НАТО "це маячня". 

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час підсумкової пресконференції у вівторок, 19 грудня.

"НАТО для України найпотужніший варіант. Нас не запрошують у НАТО. І сигнали щодо часткової участі - це, чесно кажучи, маячня. Ми жодного разу не отримували запрошення від жодного із партнерів. І мене складно уявити, як це може бути", - сказав гостро Зеленський. 

Раніше президент України відповів, чи обговорював Зеленський з Орбаном війну та припинення вогню.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року 

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Дата публікації
Перегляди
277
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