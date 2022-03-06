Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним - Офіс президента

На Банковій зазначили, що президент України готовий розмовляти з будь-якого пункту порядку денного.

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга під час телемарафону.

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"Ми виступаємо за зупинення війни і за мирні переговори. І президент України готовий до прямих перемовин з Путіним. І не боїться розмовляти з будь-якого пункту порядку денного. Звичайно, без жодних ультиматумів і твердо", - зазначив Сибіга.

Нагадаємо, 3 березня Зеленський вкотре запевнив, що Україна не збирається і не хоче нападати на РФ. Президент України закликав Путіна або піти з української землі, або сісти з ним за стіл переговорів. "Ми не нападаємо на Росію, ми не в НАТО, у нас немає ядерної зброї. Що я повинен сказати, що я повинен дати, кому я повинен щось дати?... Що віддати, Господи? Що ти хочеш від нас? Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний", - сказав Зеленський.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.