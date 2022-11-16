Зеленський хоче взяти участь у розслідуванні інциденту в Польщі і просить докази: "Це була не наша ракета"

Зеленський вважає, що Польщу атакувала не українська ракета. Глава держави хоче, аби Україна взяла участь у розслідуванні інциденту і отримала наявні докази.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що по Польщі вдарила не українська ракета. Глава держави хоче взяти участь у спільному розслідуванні та побачити докази, які мають польські колеги.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції в ефірі телемарафону.

"Вчора ми побачили, як щось впало або вдарило по Польщі. Чому кажу "щось" — бо в кожного щодо цього різні думки... Я навіть не сумніваюсь, що це була не наша ракета і не наш ракетний удар", — заявив президент.

Зеленський розповів, що розмови щодо трагічного інциденту в Польщі тривали від вечора 15 листопада і до ранку 16-го. Більшість були не публічними.

"У мене дуже проста позиція: чи можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилося, можна не казати остаточні висновки? Ми маємо право у спільній слідчій групі, якщо кажуть що це [зробили] ми? Можна отримати факти наявності якихось доказів?.. Ми нічого не отримали", — каже президент і додає, що Україна таки візьме участь у цьому розслідуванні.

За словами Зеленського, якщо якісь уламки української ППО знайшли на території Польщі, він хоче їх побачити на власні очі.

"Якщо не дай Боже якийсь уламок вбив цих людей, ми будемо вибачатись, ми ж чесні люди. Тільки спочатку слідство, доступ, дані, які є", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що вже заслухав доповідь українських повітряні військ. Тепер на це мають звернути увагу і українські закордонні колеги.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має докази російського сліду щодо ракетного інциденту в Польщі, і вже готова їх передати для спільного розслідування. Він заявив, що просить негайно надати доступ до місця вибуху в Польщі представникам Міноборони та Держприкордонслужби.

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