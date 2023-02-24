Зеленський хотів би провести саміт із країнами Латинської Америки: "Ми раніше допустилися найбільшої помилки"

Український президент Володимир Зеленський бажав би провести саміт з країнами Латинської Америки і навіть готовий для цього покинути державу.

Про це глава держави сказав під час великої пресконференції у річницю вторгнення Росії, 24 лютого.

Він пояснив, що ця зустріч дуже важлива, аби цим державам донести українську позицію та "формулу миру".

"Я вважаю, що Україні потрібно робити кроки назустріч до країна африканського континенту. Я вважаю, що ми дуже погано працювали довгі роки. Ми не звертали уваги. І мені здається, що це велика помилка. Тому мною ухвалена спеціальна програма розширення посольської присутності в регіоні. Потрібно робити щоденні інвенстиції у мир. І я вважаю, що ми втратили той час від початку нашої незалежності. В України не було міцного кулаку партнерів до цієї війни, і це правда. Він зараз є, але когось не вистачає. Я кажу вам про африканський континент. Латинська Америка - дуже важлива. Я хотів би зробити саміт із цими країнами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що країни Латинської Америки відмовляються військово підтримувати Україну.

Читайте також: