Зеленський і Джонсон обговорили оборонну підтримку і післявоєнні гарантії безпеки

Президент вкотре наголосив, що Велика Британія – потужний союзник України.

Президент України Володимир Зеленський і прем`єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили оборонну підтримку і післявоєнні гарантії безпеки для України.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Укотре поговорив з Борисом Джонсоном. Велика Британія – наш потужний союзник. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України", - заявив Зеленський.

Як повідомлялось, Велика Британія заявила про готовність стати гарантом безпеки України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що хоче надати Україні більш смертоносну зброю, адже вважає, що президент РФ Володимир Путін ще "насипле солі на рани".

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