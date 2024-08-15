Зеленський і Залужний особисто схвалили план підриву Північних потоків — WSJ

Видання WSJ заявило, що Зеленський усно схвалив план підриву Північних потоків, але намагався скасувати його, коли про операцію дізналося ЦРУ.

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, усно схвалив план підриву Північних потоків 2022 року і доручив реалізувати його тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Про це заявило видання The Wall Street Journal у своєму розслідуванні.

За даними чотирьох джерел видання, Зеленський схвалив план протягом кількох днів. Усі домовленості були досягнуті усно, не залишивши жодних паперових слідів.

Однак наступного місяця нідерландське військове розвідувальне агентство MIVD дізналося про змову і попередило ЦРУ, розповіли люди, знайомі з нідерландською доповіддю. Потім американські чиновники поінформували Німеччину.

ЦРУ попередило офіс Зеленського про необхідність припинити операцію. Потім президент України нібито наказав Залужному зупинити її, але генерал проігнорував наказ, і його команда змінила початковий план, пише WSJ.

Залужний, за даними джерел видання, залучив до координації атаки деяких провідних офіцерів спецпризначенців України, які мають досвід організації високоризикованих таємних місій проти Росії. Одним із них нібито був колишній розвідник Роман Червінський, якого зараз судять у справі про обстріл аеродрому Канатове.

Посол у Британії Залужний прокоментував розслідування, заявивши журналістам, що йому нічого не відомо про будь-яку подібну операцію і що будь-які припущення про зворотне є "простою провокацією". Високопоставлений співробітник СБУ також заперечує причетність до диверсії і заявляє, що Зеленський, зокрема, "не схвалював здійснення подібних дій на території третіх країн і не віддавав відповідних наказів", вказує WSJ.

У тексті підкреслюється, що розслідування підриву Північних потоків, яке зараз триває в Німеччині, "не пов’язує президента Зеленського з таємною операцією".

Натомість відання пише, що операція обійшлася приблизно в 300 000 доларів, за словами людей, які в ній брали участь.

Нагадаємо, що кілька німецьких ЗМІ 14 серпня повідомили, що федеральна генпрокуратура ще в червні видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у здійсненні диверсії і точне місцеперебування якого наразі невідоме. Також у справі проходить українське подружжя дайверів. Українська влада неодноразово підкреслювала, що не має нічого спільного з цим актом саботажу.

Три з чотирьох гілок газогонів Nord Stream 1 і 2 були підірвані на дні Балтійського моря 26 вересня 2022 року.

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