Зеленський: “Купувати російські товари зараз — це платити гроші за вбивство людей”

Зеленський: “Купувати російські товари зараз — це платити гроші за вбивство людей”

Президент заявив, що через розв'язану війну проти України Росія втратила право бути членом Ради безпеки ООН.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не має права бути членом Радбезу ООН. Країну-агресорку також потрібно позбавити можливості вільно входити до морських портів та отримувати надприбутки від торгівлі енергоресурсами.

Таку заяву він зробив під час свого звернення у понеділок, 28 лютого.

"Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН", - наголосив український президент.

За його словами, через війну, яку розв'язала країна-агресорка на території України, Російська Федерація повинна бути позбавлена тих надприбутків, які вона отримує від торгівлі енергоресурсами. Росію також слід позбавити можливості вільно заходити в міжнародні порти.

"Така держава не повинна отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз — це платити гроші за вбивство людей", - заявив Володимир Зеленський.

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