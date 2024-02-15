Зеленський легалізував медичний канабіс: основні положення документа

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про медичний канабіс №7457. Закон запрацює через шість місяців після його опублікування, тобто від середини липня 2024-го року.

Про це свідчить документ на сайті Верховної ради.

Зазначимо, що згідно з законом, розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання вважатиметься злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Основні положення документа

Окрім покарання за розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання, законопроєктом передбачено:

виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах;

вирощування дозволено лише лише юрособам, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта;

препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном;

виробництво ліків буде контролюватися на всіх етапах.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року депутати з фракції "Батьківщина" зареєстрували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про легалізацію медичного канабісу".

Раніше, ще у лютому 2023 року у профільному Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу. Президент Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

Український парламент 21 грудня 2023 року у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу в країні, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їхнє виробництво та наукові дослідження. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВР проголосувала законопроєкт про медичний канабіс!

Раніше парламентарі повідомляли, що після закінчення війни в Україні близько 4 мл людей потребуватимуть ліків на основі медичного канабісу.

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