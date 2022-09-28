Зеленський мав низку переговорів з лідерами та високопосадовцями Європи: з ким говорив та про що домовився

За словами глави держави, головним завданням України зараз є "координація дій з партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та всі пов’язані з ними загрози".

Про це розповів український президент у традиційному відеозверненні до співгромадян 28 вересня.

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Зеленський мав переговори з:

главою Туреччини Ердоганом,

канцлером Німеччини Шольцом,

премʼєр-міністром Канади Трюдо,

премʼєр-міністеркою Британії Трасс,

генеральним секретарем ООН Гутеррішем,

президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Головним нашим завданням зараз є координація дій з партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та всі пов’язані з ними загрози. Зараз не 2014 рік. Усі все розуміють. І обов’язково діятимуть. Усім дякую за чітку й недвозначну підтримку. Усім дякую за розуміння нашої позиції. Україна не може й не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі", - запевнив він.

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Реджеп Ердоган

Зеленський розповів про розмову з Ердоганом. Глава держави ще раз подякував турецькому лідеру за допомогу у звільненні українських війських із російського полону. Він запевнив, що командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, уже найближчим часом зможуть побачитися зі своїми рідними. Україна працює для цього.

"Також, до речі, вже почалась реалізація плану допомоги кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги. Передусім це медична підтримка – усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелося пройти в полоні. Ця робота – на контролі в омбудсмена, у представників Офісу, у розвідки, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Міністерства охорони здоров’я, командування Медичних сил. І ми поширимо відповідні заходи, які детально напрацьовуються зараз, на всіх наших людей, яких ми звільняємо з полону окупантів. Ще раз підкреслю: ми пам’ятаємо про всіх наших людей і намагаємося звільнити кожного й кожну з полону, про жодного українця не забули", - додав очільник України.

Окрім цього, Зеленський та Ердоган обговорили подальшу оборонну взаємодію, реагування на ті всі агресивні кроки, які Росія "вже зробила і ще готується зробити".

Олаф Шольц

Також український президент мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили широке коло питань – політичні, фінансові, оборонні, енергетичні.

"В оборонній тематиці я підкреслив наше очікування системи протиракетної оборони від Німеччини – дякую за готовність допомогти з ППО. Предметно обговорили й інші пункти оборонної взаємодії – їх доволі багато, вони зрозумілі. Звичайно, торкнулися енергетичних питань, зокрема постачання газу у Європу та диверсії на газогоні "Північний потік". Обговорили з паном канцлером підготовку нового санкційного пакету Європейського Союзу – маємо разом зробити його справді міцним, не символічним. Станом на сьогодні ще є чим доповнити восьмий санкційний пакет", - розповів він.

Джастін Трюдо

Під час розмови з канадським прем'єром Зеленський запропонував йому стати лідером у глобальних зусиллях для очищення Україні від російських мін і снарядів.

"Розмова з премʼєр-міністром Канади була, як завжди, дуже конкретною і стосувалася передусім того, як Канада може збільшити підтримку України. Серед іншого, обговорили розмінування. Канада має і відповідні технології, і відповідні гуманітарні амбіції. Через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І хоча у світі є схожі приклади масштабного забруднення, ми маємо зробити те, чого не робили досі інші: ми маємо створити прецедент швидкого й масштабного розмінування, не залишати цю проблему на десятиліття. Я дякую Канаді за готовність нам допомагати", - повідомив очільник України.

Ліз Трасс

З британською прем'єркою обговорили можливості Британії в посиленні санкцій проти Росії, а також у збільшенні оборонної допомоги для нашої держави. Зеленський подякував за принципове засудження російського фарсу під виглядом референдуму, "за повну підтримку і готовність йти разом з нами до повернення свободи усім нашим людям – в усіх частинах України без будь-яких виключень".

Антоніу Гутерреш

Розмова з генеральним секретарем ООН стосувалася і псевдореферендумів, і очевидної підготовки Росією ґрунту для спроби анексії нашої території. Ці брутальні порушення Статуту ООН мають бути покарані, наголосив Зеленський.

"Обговорили з паном Гутеррішем реалізацію нашої експортної зернової ініціативи. Погодились в тому, що ініціативу потрібно не лише зберегти, не лише захистити від будь-яких намагань її зірвати, але й розширити. Україна готова значно збільшити експорт нашої агропродукції країнам, що її потребують, та відповідну взаємодію з ООН заради гуманітарних цілей і допомоги таким країнам, як Сомалі, Ефіопія тощо", - зазначив він.

Шарль Мішель

"Нещодавно завершив розмову з Шарлем Мішелем. Як завжди, це була розмова справжніх друзів. Дякую за повну підтримку в питанні псевдореферендумів і за готовність розширювати допомогу Україні. Звичайно, обговорили і підготовку нових санкцій", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у прокуратурі АР Крим порадили, що робити кримчанам у разі їхньої мобілізації до російської армії.

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