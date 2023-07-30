Зеленський місцевій владі: "Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам"

Президент України Володимир Зеленський у Франківську, на Прикарпатті відвідав поранених українських воїнів та обговорив з місцевими громадами і партнерами підготовку до зими, заміну "бруківок" в містах та інші важливі нині питання.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні працюємо у Франківську, на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. І дякую вам за шеврони, хлопці! Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам – пишаємося нашими медиками, усіма, хто рятує життя", - сказав Зеленський.

У Франківську також відбулось засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Була дуже змістовна розмова з представниками громад, урядовцями, представниками сил оборони та безпеки та партнерами України, які співпрацюють із Конгресом.

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"Перше — це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства. На полі бою сьогодні вже 522 день, як як триває так звана "спеціальна воєнна операція". Російське керівництво розраховувало на тиждень-два, а Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на території Росії до її стратегічних центрів та військових баз, і це неминучий природний та абсолютно справедливий процес", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що українці сьогодні мають бути свідомі, що, як і минулого року, цієї зими, російські терористи ще можуть бити по українській енергетиці, по критичних об'єктах.

"Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз влітку і у вересні була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року", - наголосив глава держави.

За словами президента, обговорили також державний бюджет, обсягу якого недостатньо. Зеленський каже, що урядовці з цим допоможуть, а багато інших питань громади здатні закрити власним коштом.

"Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботоферми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один — це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули", - наголосив президент.

Глава держави також обговорив ситуацію на фронті: "Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі: Авдіївка, Марʼїнка, також, звісно, південні напрямки. Пʼята штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га та 110-та окремі механізовані бригади – дуже сильні. Морпіхи 35-ї та 36-ї бригад, десантники славетної "Сімдесятдевʼятки", 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці, воїни! А особливо відзначу сьогодні спецпідрозділ «Артан» та 9-й департамент ГУР – дякую вам!"

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на останні скандали щодо тендерів на Prozorro. Тоді він звернувся до всіх представників місцевої влади в нашій країні і наголосив, що люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно.

"Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають – спочатку перемога", - сказав Зеленський.

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