Зеленський може отримати Нобелівську премію миру: політики висунули кандидатуру президента України

Політики вже написали лист комітету Нобелівської премії.

Президент Володимир Зеленський і народ України можуть отримати Нобелівську премію миру. Європейські чинні та колишні політики ще 11 березня звернулися до комітету премії з проханням висунути кандидатуру Зеленського.

Відповідне прохання вони виклали у відкритому листі до Нобелівського комітету.

"Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та самоврядування. Від непокірного демократично обраного президента України Володимира Зеленського до людини, котра зі сльозами на очах прощається зі своєю сім'єю, щоб боротися за свою країну. Люди всієї Україні боряться проти сил авторитаризму. Наші слова співчуття і підтримки навряд чи можуть віддати належне жертвам, які вони приносять в ім'я принципів прав людини і світу", - йдеться в листі.

До слова, європейські політики вважають, що саме Зеленський та, зокрема, народ України цьогоріч мають отримати Нобелівську премію миру. Хоч кандидатури мали бути подані до 1 лютого, втім, політики просять комітет продовжити терміни подачі заявки до 31 березня.

"Хоча ми розуміємо, що це є порушенням процедури, ми вважаємо, що це порушення виправдане нинішньою безпрецедентною ситуацією. Наш демократичний обов'язок — протистояти авторитаризму та підтримувати народ, який бореться за демократію та своє право на самоврядування", - йдеться в листі.

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