Зеленський може зустрітися з Байденом та Дудою у Польщі наприкінці лютого – ЗМІ

Зустріч лідерів країн може відбутись у Жешуві або Варшаві.

Президент США Джо Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою напередодні роковин від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дипломатичне джерело у Києві.

За інформацією видання, під час переговорів Володимир Зеленський може представити мирний план України з десяти пунктів. Також обговорюватиметься військова допомога Україні, створення трибуналу для Росії та гарантії безпеки для України.

"Присутність українського президента стане частиною ширшого дипломатичного плану, який Київ має намір реалізувати за рік після початку вторгнення Росії. Український президент представить мирний план і скличе міжнародну конференцію щодо України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як пишуть ЗМІ, президент США Джо Байден сказав, що наразі не готовий сказати, чи таки відбудеться його візит до Європи в лютому. Водночас коли американського президента спитали конкретно про візит до Польщі, то він зауважив, що планує його, але поки невпевнений щодо часових меж.

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